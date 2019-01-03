Şişmanlatmayan kantin

Türkiye'nin geleceğinin garantisi çocukları sağlıksız gıdalardan korumak için 3 bakanlık harekete geçti. Tarım ve Orman Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı okul kantinlerinde satılan ürünlere 'okul gıdası' logosu getirerek obeziteye savaş açacak. İyi beslenme alışkanlığına uygun gıdaları diğer ürünlerden ayırmayı hedefleyen uygulama hayata geçti. 2019-2020 öğretim yılından itibaren okul gıdası logosu olmayan ürünlerin okul kantinlerinde satışına izin verilmeyecek. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, uygulamayla 17 milyonu aşkın öğrencinin gıdası ve sağlığını kontrol altına almış olacaklarına dikkati çekerek, "Logosuz ürünler okul kantinlerinde satılamayacak" dedi. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk da okul kantinlerindeki gıdalar için logo uygulamasının, ürünlerin denetlenmesini ve izlenmesini kolaylaştıracağını söyledi.
- Güncel
- 03.01.2019
- Gazete
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