En acı tören

Ankara'da CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun gençlik örgütlenmesinden sorumlu Başdanışmanı Deniz Demir'in babası Dursun Demir, son yolculuğuna uğurlandı. Demir için Karşıyaka Mezarlık Camii'nde tören yapıldı. Törene, Kılıçdaroğlu'nun yanı sıra CHP Genel Başkan Yardımcısı Onursal Adıgüzel, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme eski Bakanı Ahmet Arslan bazı milletvekilleri ve partililer de katıldı. Camide yoğunluk vardı. Demir'in yanı sıra 40 cenazenin daha aynı anda namazı kılındı. Hepsi dualarla son yolculuklarına uğurlandı.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu
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