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En acı tören

lideri ’nun katıldığı törenlerle 40 vatandaş son yolculuğuna uğurlandı.

En acı tören
Ankara'da Lideri Kemal 'nun gençlik örgütlenmesinden sorumlu Başdanışmanı Deniz Demir'in babası Dursun Demir, son yolculuğuna uğurlandı. Demir için Karşıyaka Mezarlık Camii'nde tören yapıldı. Törene, Kılıçdaroğlu'nun yanı sıra CHP Genel Başkan Yardımcısı Onursal Adıgüzel, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme eski Bakanı Ahmet Arslan bazı milletvekilleri ve partililer de katıldı. Camide yoğunluk vardı. Demir'in yanı sıra 40 cenazenin daha aynı anda namazı kılındı. Hepsi dualarla son yolculuklarına uğurlandı.



CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu

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