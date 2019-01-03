Çanakkale'de yoğun kar yağışı etkisini sürdürüyor. Meteoroloji'nin resmi internet adresi üzerinde yer alan bilgiye göre, l genelinde kar yağışı aralıklarla 7 Ocak Pazartesi gününe kadar sürecek. Çanakkale'de kar yağışının hayatı olumsuz etkilemesi, okullar tatil olacak mı, sorusunu beraberinde getirdi. Peki, Çanakkale'de yarın okullar tatil mi? 4 Ocak Cuma günü kar tatili olacak mı? İşte ayrıtılar...

ÇANAKKALE'DE YARIN OKULLAR TATİL Mİ? (4 OCAK 2019)

Çanakkale'de olumsuz hava şartları nedeniyle ilk ve orta dereceli okullarda eğitime yarın ara verilecek.

Bu gece yarısından itibaren Marmara'nın bir bölümü ile Kuzey Ege'de beklenen fırtına ile yoğun kar yağışı nedeniyle İl Milli Eğitim Müdürlüğü, kent genelindeki tüm ilk ve orta dereceli okullarda yarın eğitime ara verildiğini duyurdu.

Meteoroloji yetkilileri, Çanakkale genelinde kar yağışı beklendiğini aktararak, hava koşullarına karşı tedbirli olunması konusunda uyarıda bulundu.

ÇANAKKALE

Çanakkale, Türkiye'nin Marmara Bölgesi'nde yer alan, 949 km2'lik yüzölçümü bulunan şehirdir.

Çanakkale şehri, Antik çağdan kalma olan Troya (Truva) şehrinin kalıntılarını sınırları içinde barındırmaktadır.

Osmanlı Devleti ile İtilaf Devletleri arasında 1915 yılında Çanakkale Savaşları bu şehirde geçti. İtilaf Devletleri denizden Çanakkale'ye girmek istese de hem askeri personelini hem de donanmasında büyük zayiat görerek çekildi ve Çanakkale boğazını geçemedi.

Sonrasında kara kısmından çıkarma yapan ordular, Mustafa Kemal Atatürk önderliğindeki orduyu karadan da geçemedi ve taarruz başarısızlıkla sonuçlandı.

Günümüzde Çanakkale şehri, nüfus olarak Marmara Bölgesi'nde yer alan kalabalık şehirlerden birisidir. Şehir ekonomisini genelde deniz ticareti, tarım ve turizmden sağlamaktadır. İlin tek üniversitesi Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi'dir.