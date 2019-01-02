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  • Son Güncelleme: 02.01.2019 12:20

Son dakika: Bakan Pakdemirli açıkladı! lerinde flaş karar!

Bakan Pakdemirli: lerindeki gıdalara bugünden itibaren "Okul Gıdası" logosu konulacak. Gelecek öğretim yılından itibaren logosuz ürün satılmayacak.

Bakan açıkladı! Okul kantinlerinde flaş karar!
Bakan Pakdemirli, lerindeki gıdalarda bugünden itibaren 'Okul Gıdası' logosunun kullanılacağını söyledi.

Pakdemirli, "Gelecek öğretim yılından itibaren logosuz ürün satılmayacak. Gıdalarda trafik ışıkları uygulamasına geçilecek. Enerji yoğunluğu yüksek ürünlerin daha az tüketilmesi için üzerinde kırmızı renk olacak" dedi.

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