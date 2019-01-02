Bakan Pakdemirli, okul kantinlerindeki gıdalarda bugünden itibaren 'Okul Gıdası' logosunun kullanılacağını söyledi.
Pakdemirli, "Gelecek öğretim yılından itibaren logosuz ürün satılmayacak. Gıdalarda trafik ışıkları uygulamasına geçilecek. Enerji yoğunluğu yüksek ürünlerin daha az tüketilmesi için üzerinde kırmızı renk olacak" dedi.
Ayrıntılar geliyor...
Pakdemirli, "Gelecek öğretim yılından itibaren logosuz ürün satılmayacak. Gıdalarda trafik ışıkları uygulamasına geçilecek. Enerji yoğunluğu yüksek ürünlerin daha az tüketilmesi için üzerinde kırmızı renk olacak" dedi.
Ayrıntılar geliyor...
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