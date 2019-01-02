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  • Son Güncelleme: 02.01.2019 17:05

ünversitenin misafirhanesinde ölü bulundu

Prof. .Dr. (75) görev yaptığı üniversitenin misafirhanesinde ölü bulundu. Polis ve savcının incelemesinin ardından Yıldır Atakurt'un cenazesi Kurumu'na kaldırıldı.

Profesör ünversitenin misafirhanesinde ölü bulundu

'daki özel bir üniversinin tıp fakültesinde dekan yardımcılığı yapan Prof.Dr. aynı zamanda üniversitenin misafirhanesinde kalıyordu. Kendisinden haber alınamayınca Atakurt'un kaldığı odaya girildi.

Atakurt'un yerde hareketsiz yattığını gören üniversite görevlileri durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Üniversitenin sağlık görevlilerince yapılan ilk kontrollerde Atakurt'un öldüğü belirlendi.

Polis ve savcının incelemesinin ardından Yıldır Atakurt'un cenazesi Kurumu'na kaldırıldı.

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