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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti'de yerel seçim buluşması programında konuşma yapıyor...



İşte konuşmadan satırbaşları:

- AK Parti'de her görev bayrak yarışı olarak görülür. Bu bir devir teslim sürecidir.

- Ankara seçimlerde sembol şehirlerden biridir. Tıpkı İstanbul gibi burayı da herhangi bir belediye kazanmak ya da kaybetmek olarak görmüyoruz.

- İktidara ters düşenlerin hizmet verme noktasında nerede olduğunu görüyoruz.

- Halka hizmet Hak'ka hizmettir diyerek yola çıktık. Belediyecilik dertli olanların işidir.

- Siyasette insanı kibir yıkar. Millete tepeden bakmak yıkar. AK Parti'de 'ben' yok, AK Parti'de 'biz' var.

- Aday olamayan ya da istediği yerden aday olamayan kardeşlerimin nazlandığı haberlerini alıyorum. AK Parti'liye bu yakışmaz.

- Cumhur İttifakı'nın gereği neyse tüm arkadaşlarımız, tüm teşkilatlarımız buna uymalıdır.



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