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  • Son Güncelleme: 02.01.2019 20:38

Başkan Erdoğan'dan 'da önemli açıklamalar

Başkan , AK Parti'de yerel seçim buluşması programında konuşma yapıyor...

AHaber CANLI YAYIN


Başkan , AK Parti'de yerel seçim buluşması programında konuşma yapıyor...

İşte konuşmadan satırbaşları:

- AK Parti'de her görev bayrak yarışı olarak görülür. Bu bir devir teslim sürecidir.

- seçimlerde sembol şehirlerden biridir. Tıpkı İstanbul gibi burayı da herhangi bir belediye kazanmak ya da kaybetmek olarak görmüyoruz.

- İktidara ters düşenlerin hizmet verme noktasında nerede olduğunu görüyoruz.

- Halka hizmet Hak'ka hizmettir diyerek yola çıktık. Belediyecilik dertli olanların işidir.

- Siyasette insanı kibir yıkar. Millete tepeden bakmak yıkar. AK Parti'de 'ben' yok, AK Parti'de 'biz' var.

- Aday olamayan ya da istediği yerden aday olamayan kardeşlerimin nazlandığı haberlerini alıyorum. AK Parti'liye bu yakışmaz.

- Cumhur İttifakı'nın gereği neyse tüm arkadaşlarımız, tüm teşkilatlarımız buna uymalıdır.

AYRINTILAR GELİYOR...

60 SANİYEDE SON 24 SAAT

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