Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti'de yerel seçim buluşması programında konuşma yapıyor...
İşte konuşmadan satırbaşları:
- AK Parti'de her görev bayrak yarışı olarak görülür. Bu bir devir teslim sürecidir.
- Ankara seçimlerde sembol şehirlerden biridir. Tıpkı İstanbul gibi burayı da herhangi bir belediye kazanmak ya da kaybetmek olarak görmüyoruz.
- İktidara ters düşenlerin hizmet verme noktasında nerede olduğunu görüyoruz.
- Halka hizmet Hak'ka hizmettir diyerek yola çıktık. Belediyecilik dertli olanların işidir.
- Siyasette insanı kibir yıkar. Millete tepeden bakmak yıkar. AK Parti'de 'ben' yok, AK Parti'de 'biz' var.
- Aday olamayan ya da istediği yerden aday olamayan kardeşlerimin nazlandığı haberlerini alıyorum. AK Parti'liye bu yakışmaz.
- Cumhur İttifakı'nın gereği neyse tüm arkadaşlarımız, tüm teşkilatlarımız buna uymalıdır.
AYRINTILAR GELİYOR...
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