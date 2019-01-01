Büyükada'da çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.
Alınan bilgiye göre, Dilburnu Tabiat Parkı yakınındaki ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Olay yerine Büyükada itfaiye ile sağlık ekipleri sevk edildi.
Ayrıca, Büyükada'ya Maltepe'den de itfaiye ekipleri ve deniz ambulansı yönlendirildi.
Yangına müdahale sürüyor.
60 SANİYEDE SON 24 SAAT
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.