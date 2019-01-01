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  • Son Güncelleme: 01.01.2019 14:23

: 'da orman ı!

'da ormanlık alanda çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin yangını söndürme çalışmaları devam ederken, yükselen dumanlar Sahili'nden görülüyor.

Büyükada'da orman yangını!

'da çıkan a itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

Alınan bilgiye göre, Dilburnu Tabiat Parkı yakınındaki ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Olay yerine Büyükada itfaiye ile sağlık ekipleri sevk edildi.

Ayrıca, Büyükada'ya 'den de itfaiye ekipleri ve deniz ambulansı yönlendirildi.

Yangına müdahale sürüyor.

60 SANİYEDE SON 24 SAAT

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