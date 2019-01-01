Murat Ercan kimdir? Başkan Recep Tayip Erdoğan partisinin Ankara ilçeleri Belediye Başkan adaylarını açıkladı. Bunlar arasında Sincan Belediye Başkan adayı da yer alıyor. Ankara Spor Salonu'nda gerçekleşen programda Murat Ercan, Ankara Sincan Belediye Başkan adayı olarak gösterildi. Peki, AK Parti Sincan Belediye Başkan adayı Murat Ercan kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte Murat Ercan'ın hayat hikayesi...

MURAT ERCAN KİMDİR?

Murat Ercan, 1974 yılında Kırşehir'in Mucur ilçesinde doğdu. Gazi Üniversitesi Eczacılık Fakültesi ve Çankaya Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun oldu. Kamu Yönetimi ve Siyaset Bilimi alanında Yüksek Lisans programını tamamladı.

Murat Ercan, AK Parti Ankara İl Başkanlığı komisyonlarında görev aldı. Mahalle Komisyon Başkanlığı, İlçe Yönetim Kurulu Üyeliği ve İlçe Başkan Yardımcılığında ve AK Parti'nin çeşitli kademelerinde görev yaptı. 30 Mart 2014 yerel seçimlerinde ise AK Parti Sincan Belediye Meclis Üyesi seçildi. Ercan, evli ve 3 çocuk babası.