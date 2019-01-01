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  • 01.01.2019 08:22

Başkan Erdoğan 2018 yılında "dünyanın en seçkin lideri" seçildi

Arap dünyasının önemli medya ağlarından biri olarak bilinen 'in düzenlediği oylamaya katılan yaklaşık 300 bin kişi, Başkan Erdoğan'ı "2018'in en seçkin dünya lideri" olarak seçti. Oyların yüzde 77'sini alan Erdoğan, Trump ve Putin gibi liderleri geride bıraktı.

Başkan Erdoğan 'dünyanın en seçkin lideri' seçildi

Arap dünyasında oldukça etkin bir medya ağı olarak tanınan , "2018'de Dünyada En Seçkin Şahsiyetler" adıyla düzenlediği oylamanın sonuçlarını duyurdu.

Buna göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan oylamada "yılın en seçkin dünya lideri" seçildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yüzde 77 oyla birinci olduğu listede, darbeyle görevden uzaklaştırılan eski Mısır Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi yüzde 52 ile ikinci sırada yer aldı.

Oylamada Erdoğan'ın yanı sıra ABD Başkanı , Rusya Devlet Başkanı ve Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz de bulunuyordu.

Ayrıca oylamada, Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğunda gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesi "2018'in en belirgin olayları" arasında birinci sırada gösterildi.

Mısır'da 25 Ocak 2011 halk devriminin ardından kurulan Rassdnews medya ağı, Arapça yayınlarıyla özellikle Arap dünyasında oldukça yaygın bir takipçi gücüne sahip bulunuyor. Rassdnews, Mısır başta olmak üzere Orta Doğu ve dünyadaki gelişmeleri Arap dünyasından milyonlarca takipçisine ulaştırıyor.

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