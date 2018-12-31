ABD Başkanı Trump'ın Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton, 8-9 Ocak tarihlerinde Ankara'da olacak. Kritik ziyaretin gündeminin Suriye ve Münbiç olması bekleniyor.
ZİYARETİN ÖNEMİ
Türkiye, Moskova yönetimiyle ABD'nin Suriye'den çekilmesi sonrası değerlendirmeler yaptı. Çekilme sonrası bölgede değiştirilen demokratik yapının yeniden taşınması isteniyor.
İdlib Mutabakatı'nın önemine değinildi. Bundan sonraki sürecin İdlib Mutabakatı'nın örnek alınarak oluşturulacağı söylendi.
Rusya, İran ve Türkiye Astana'da toplanacak. Bolton'un ziyareti bu anlamda önemli olacak.
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