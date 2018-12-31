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  • Son Güncelleme: 31.12.2018 11:33

Son dakika: 'ın danışmanı 'ye geliyor

ABD Başkanı 'ın danışmanı 8-9 Ocak'ta 'ye geliyor.

Türkiye'ye kritik ziyaret! Tarih belli oldu

ABD Başkanı 'ın Ulusal Güvenlik Danışmanı , 8-9 Ocak tarihlerinde Ankara'da olacak. Kritik ziyaretin gündeminin Suriye ve Münbiç olması bekleniyor.

ZİYARETİN ÖNEMİ

, Moskova yönetimiyle ABD'nin Suriye'den çekilmesi sonrası değerlendirmeler yaptı. Çekilme sonrası bölgede değiştirilen demokratik yapının yeniden taşınması isteniyor.

İdlib Mutabakatı'nın önemine değinildi. Bundan sonraki sürecin İdlib Mutabakatı'nın örnek alınarak oluşturulacağı söylendi.

Rusya, İran ve Türkiye Astana'da toplanacak. Bolton'un ziyareti bu anlamda önemli olacak.

60 SANİYEDE SON 24 SAAT

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