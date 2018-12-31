Muş'ta kar kalınlığı 5 metreyi geçti!

Muş'ta 9 köy ve 22 mezraya ulaşımın sağlandığı Üçevler grup köy yolunda karla mücadele çalışması yapan ekipler, kar kalınlığının 5-6 metreyi bulduğu bölgede ilerlemekte güçlük çekti.
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Muş'ta 9 köy ve 22 mezraya ulaşımın sağlandığı Üçevler grup köy yolunda karla mücadele çalışması yapan ekipler, kar kalınlığının 5-6 metreyi bulduğu bölgede ilerlemekte güçlük çekti.
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