Amerikan birliklerinin Suriye'den çıkışı için plan yapan Amerikalı komutanlar, YPG'li teröristlere verilmiş olan Amerikan silahlarının geri alınmamasını öneriyorlar.

Atılacak böyle bir adıma Türkiye'nin büyük tepki göstermesi bekleniyor ve bu adımın bölgede yeni sorunlar doğurabileceği konuşuluyor.

Adlarının açıklanmasını istemeyen ABD'li üç subay, bu konunun halen Amerikan silahlı kuvvetlerinin üzerinde çalıştığı plan taslağındaki konular arasında olduğunu söyledi. ABD Savunma Bakanlığının (Pentagon) bu konuda Başkan Donald Trump'a nasıl bir öneri götüreceği ise henüz bilinmiyor.



Subaylar, Pentagon'daki değerlendirmelerin henüz erken aşamada olduğunu ve bir karar alınmadığını söylediler. Plan ilerideki günlerde son kararı verecek olan Trump'a sunulacak.



Pentagon, silahların akıbeti konusunda şimdi görüş bildirmenin "uygunsuz ve erken" olacağını bildirdi.



Pentagon Sözcüsü Deniz Binbaşı Sean Robertson, "Birliklerimizin planlı ve kontrollü çıkışının icrası için planlama sürerken, aynı zamanda askerlerimizin güvenliğini sağlamak için her türlü önlem alınmaktadır" dedi.





Trump iki hafta önce beklenmedik bir kararla Suriye'deki tüm Amerikan askerlerinin çekilmesini emretmişti. Bu karara karşı ciddi tepkiler oluşmuş ve Savunma Bakanı Jim Mattis istifa etmişti.



Amerikalı yetkililer, Trump'ın açıklamasını, kuzeydoğu Suriye'de bulunan YPG'li teröristlere ihanet olarak gören Amerikalı komutanları rahatsız etmişti.



YPG'yi terör örgütü PKK'ın uzantısı kabul eden Türkiye ise, YPG'ye karşı bir askeri operasyona hazırlandığını açıkladı.

Amerikalı komutanlardan biri, YPG'ye Amerikan silahları ile donatılacaklarını vaat etmiş olduğunu söyledi.



Bu yetkili YPG'nin DEAŞ ile sözde mücadelesinin henüz bitmediğini söyleyerek "Daha savaş bitmedi, şimdi silahları verin diyemeyiz." dedi.



İçlerinde tanksavar füzeleri, zırhlı araçlar ve havan toplarının bulunduğu Amerikan yapımı silahları YPG'de bırakmak ise ABD'nin bölgedeki terör örgütü müttefiklerinde, terk edilmedikleri duygusunu pekiştirecek.



Ancak Türkiye ABD'nin verdiği silahları geri almasını istiyor. Dolayısıyla eğer komutanların önerisi kabul edilirse, Trump'ın Suriye'deki DEAŞ unsurlarının temizlenmesi işini Türkiye'ye bırakma planı zora girebilir.



Pentagon YPG'ye teslim edilen ve el değiştiren silahların kaydını tutuyor ancak Amerikalı yetkililer tüm silahların izini bulmanın imkansız olacağını söylüyorlar.



Bir yetkili, "Silahları nasıl geri alacağız ve bu işi kim yapacak?" dedi.



Silahlarla ilgili tartışma sürerken, Trump'ın Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton önümüzdeki günlerde Ankara ve İsrail'i ziyaret edecek.



ABD DEAŞ'ın yenilgisinden sonra YPG'ye verdiği silahları geri alacağını söylemişti. Halen DEAŞ'ın elinde çok küçük bir Suriye toprağı kalmış durumda.



Bir Amerikalı yetkili, "Silahları geri alabileceğimizi düşünmek bile saçma. Hepsi olduğu yerde kalsın" dedi.



ABD'nin çekilme planları hakkında bilgi sahibi bir kaynak, YPG'nin elindeki Amerikan silahlarını geri vermemesi fikrine Beyaz Saray'ın ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın itiraz edeceğini söyledi.



Adının açıklanmasını istemeyen yetkili, "Bu öneri Trump'ın asker çekme kararının reddi anlamına gelir" dedi.



Türkiye, daha önce YPG'ye verilen silahların daha sonra PKK'ın eline geçtiğini ve YPG'ye verilen her silahın Türkiye'nin güvenliği için bir tehdit olduğunu söylüyor.