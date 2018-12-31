2018'de teröre büyük darbe! İşte öldürülen terörist sayısı

İçişleri Bakanlığı, son 1 yılda 130 bin 640 iç güvenlik operasyonu yapıldığını, 107'si üst düzey bin 746 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
İçişleri Bakanlığınca, 2018 yılında iç güvenlik operasyonlarında 107'si sözde üst düzey 1746 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi. 2018 yılında terör örgütleriyle irtibatlı oldukları gerekçesiyle 75 bin 239 şüphelinin gözaltına alındığı açıklandı.
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