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  • Son Güncelleme: 31.12.2018 12:58

2018'de teröre büyük darbe! İşte öldürülen terörist sayısı

Son dakika haberi... 2018 yılında teröre büyük darbe vuruldu. Yapılan operasyonlarda 107'si sözde üst düzey bin 749 'lı terörist etkisiz hale getirildi.

2018'de teröre büyük darbe! İşte öldürülen PKK'lı sayısı

İçişleri Bakanlığı, son 1 yılda 130 bin 640 iç güvenlik operasyonu yapıldığını, 107'si üst düzey bin 746 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

İçişleri Bakanlığınca, 2018 yılında iç güvenlik operasyonlarında 107'si sözde üst düzey 1746 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi. 2018 yılında terör örgütleriyle irtibatlı oldukları gerekçesiyle 75 bin 239 şüphelinin gözaltına alındığı açıklandı.

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