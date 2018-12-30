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  • Son Güncelleme: 30.12.2018 14:05

'da yaşlı bir kadın denize düştü

'da can pazarı yaşandı. Büyükada'dan hareket eden 'Demokan' adlı motorun yolcularından biri olan yaşlı kadın denize düştü. Motorda çalışan bir genç, yaşlı kadını kurtarmak için denize atladı. Denizde yaşanan can pazarı saniye saniye görüntülenirken, büyük bir panik yaşandı.

Olay, 'dan kalkan 'Demokan' adlı motorda yaşandı. Edinilen bilgilere göre motorda seyahat eden yaşlı bir kadın, henüz bilinmeyen bir nedenle denize düştü. O sırada motorda çalışan bir genç, yaşlı kadını kurtarmak için denize atladı. Yüzerek kadının yanına ulaşan genç, kadının boğulmamasını önledi. Bu sırada olay yerine deniz polisi de sevk edildi. Deniz polisi yaşlı kadını ve onu kurtarmaya çalışan genci, tekneye aldı.

Yaşlı kadın, ilk müdahalenin ardından hastaneye sevk edildi. Vapurda yaşanan can pazarıkameralara da yansıdı.

60 SANİYEDE SON 24 SAAT

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