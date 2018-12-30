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askerleri 'deki ilk depoyu boşalttı

Bay bay Coni
yönetimi, 'deki askerlerini çekme kararının ardından, bu ülkenin sınırı yakınlarındaki askeri depolarından ilkini boşalttı. Haseke iline bağlı Malikiye ilçesindeki askeri depolarının ilki dün tahliye edildi. Yaklaşık 50 ABD'li askerin görev yaptığı 400 metrekarelik depolardaki Hummer marka zırhlı araçlar ile tırlar Irak'a gönderildi. Depolarda görevli ABD askerleri de ilçeyi terk ederek Irak'a geçti. Depolar, ABD'nin Irak üzerinden Suriye'nin kuzeyindeki terör örgütü /'ya gönderdiği askeri malzemelerin dağıtımının yapıldığı merkezlerden biriydi.

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