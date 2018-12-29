Özlem Öztekin Vural kimdir? Başkan Recep Tayip Erdoğan partisinin İstanbul Belediye Başkan adaylarını açıkladı. Bunlar arasında Adalar Belediye Başkan adayı da yer alıyor. Sinan Erdem Spor Salonu'nda gerçekleşen programda Özlem ÖZtekin Vural, İstanbul Adalar Belediye Başkan adayı olarak gösterildi. Peki, AK Parti İstanbul Adalar Belediye Başkan adayı Özlem Öztekin Vural kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte Özlem Öztekin Vural'ın hayat hikayesi...

ÖZLEM ÖZTEKİN VURAL KİMDİR?

Özlem Öztekin Vural, 1978 yılında Adalar'da dünyaya geldi. Aslen Ordu'lu olan Vural, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun oldu. Siyasete 2004 yılında Adalar İlçe Başkanlığı'nda Halkla ilişkiler Birim Başkanlığı görevini üstlenerek adım atan Vural, 2007'de Adalar İlçe Başkanlığı'na getirildi.

2011 Genel Seçimlerinde İstanbul 1. Bölge 18. sıra Milletvekili adayı oldu. 2012'de İstanbul İl Başkanlığı 4. Olağan Kongresinde İl Yönetim Kurulu üyeliğine seçildi. 2014 yılında İl Sekreterya Birim Başkanı olan Vural, 5. Olağan Kongrede yeniden İl Yönetim Kuruluna seçilmiş ve yeniden Sekreterya Başkan Yardımcılığı görevini üstlenmiştir.

İyi derecede İngilizce bilen Vural, evli ve 1 kız çocuğu annesidir.