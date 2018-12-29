İsmet Yıldırım kimdir? Başkan Recep Tayip Erdoğan partisinin İstanbul Belediye Başkan adaylarını açıkladı. Bunlar arasında Ümraniye Belediye Başkan adayı da yer alıyor. Sinan Erdem Spor Salonu'nda gerçekleşen programda İsmet Yıldırım, İstanbul Ümraniye Belediye Başkan adayı olarak gösterildi. Peki, AK Parti Ümraniye Belediye Başkan adayı İsmet Yıldırım kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte İsmet Yıldırım'ın hayat hikayesi...

İSMET YILDIRIM KİMDİR?

1960 yılında Ümraniye'de doğan İsmet YILDIRIM, Bayburt kütüğüne kayıtlı olup aslen Rizelidir. Yıldız Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği bölümünden 1982 yılında mezun olduktan sonra aile şirketinde müteahhitlik ve danışmanlık hizmetleri vermiştir.

İstanbul Ticaret Odası Meclis Üyeliği ve İnşaat Müteahhitleri Komitesi Başkanlığı'nın yanı sıra bir çok vakıf ve dernekte yöneticilik yapmıştır. 1999 yılından bu yana Kiptaş Genel Müdürlüğü görevini sürdürmektedir. Yabancı dili İngilizce olup evli ve 2 çocuk babasıdır.