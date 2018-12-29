Bünyamin Demir kimdir? Başkan Recep Tayip Erdoğan partisinin İstanbul Belediye Başkan adaylarını açıkladı. Bunlar arasında Güngören Belediye Başkan adayı da yer alıyor. Sinan Erdem Spor Salonu'nda gerçekleşen programda Bünyamin Demir, İstanbul Güngören Belediye Başkan adayı olarak gösterildi. Peki, AK Parti Güngören Belediye Başkan adayı Bünyamin Demir kimdir, kaç yaşında, nereli? İşteBünyamin Demir'in hayat hikayesi...

BÜNYAMİN DEMİR KİMDİR?

İlkokulu Almanya'da okuyan Bünyamin Demir, Güngören Anadolu İmam Hatip Lisesi'ni bitirdi. Haliç Üniversitesi Mimarlık Bölümünde lisans, Marmara Üniversitesi İktisat Tarihi bölümünde yüksek lisans ve doktora yapan Demir, 2008 yılında AK Parti İstanbul İl Gençlik Kollarında görev almaya başladı. 2010-2014 yılları arasında İl Teşkilat Başkanlığı yaptı. Halen MKYK yedek üyeliği devam eden Demir, 6 Mayıs 2018'de yapılan İstanbul İl Kongresi sonrasında Ekonomi İşleri'nden sorumlu İl Başkan Yardımcılığı görevine getirilmiştir. Medhal Hizmet ve Dayanışma Kooperatifi altında adil düzen çalışmaları da yapmakta olan Demir, evli ve üç çocuk babasıdır.