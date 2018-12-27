Bugünkü
Takvim
  • Güncel
  • 27.12.2018 08:35
  • Son Güncelleme: 27.12.2018 08:48

: Yeni yayımlandı

haberine göre Van Valiliğine Mehmet Emin Bilmez, Bilecik Valiliğine Bilal Şentürk, Ardahan Valiliğine Mustafa Masatlı atandı.

Yeni atama kararları yayımlandı

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Van, Bilecik ve Ardahan'a vali ataması yapıldı. Van Valiliğine Mehmet Emin Bilmez, Bilecik Valiliğine Bilal Şentürk ve Ardahan Valiliğine de Mustafa Masatlı atandı.

Ayrıca Adana, Afyonkarahisar, Antalya, Iğdır, Karabük, Muş, Osmaniye, Rize ve Siirt'e yeni il emniyet müdürleri atandı. Şehit edilen Rize Emniyet Müdürü Altuğ Verdi'nin yerine Osmaniye Emniyet Müdürü Nurettin Gökduman atandı.

Resmi Gazete'de yayımlanan na göre 8 üniversiteye de yeni rektör atandı.

Detaylar geliyor...

60 SANİYEDE SON 24 SAAT

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

HaberlerGüncel HaberleriSon dakika: Yeni atama kararları yayımlandı
Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
OYUN tüm oyunlar