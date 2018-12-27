Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Van, Bilecik ve Ardahan'a vali ataması yapıldı. Van Valiliğine Mehmet Emin Bilmez, Bilecik Valiliğine Bilal Şentürk ve Ardahan Valiliğine de Mustafa Masatlı atandı.

Ayrıca Adana, Afyonkarahisar, Antalya, Iğdır, Karabük, Muş, Osmaniye, Rize ve Siirt'e yeni il emniyet müdürleri atandı. Şehit edilen Rize Emniyet Müdürü Altuğ Verdi'nin yerine Osmaniye Emniyet Müdürü Nurettin Gökduman atandı.

Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararlarına göre 8 üniversiteye de yeni rektör atandı.

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