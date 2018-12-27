Olay, dün merkez Yenişehir ilçesinde bulunan Diyarbakır Çocuk Hastalıkları Hastanesi'nde yaşandı. Mehmet ve Emine T. çiftinin 7 aylık erkek bebekleri İ.T., 23 Aralık günü bağırsak enfeksiyonu teşhisiyle hastaneye yatırıldı.
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Olay, dün merkez Yenişehir ilçesinde bulunan Diyarbakır Çocuk Hastalıkları Hastanesi'nde yaşandı. Mehmet ve Emine T. çiftinin 7 aylık erkek bebekleri İ.T., 23 Aralık günü bağırsak enfeksiyonu teşhisiyle hastaneye yatırıldı.
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