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  • Son Güncelleme: 27.12.2018 12:28

'da skandal olay! Hasta bebeğini ağladığı için...

'da Emine T. adlı kadın, bağırsak enfeksiyonu nedeniyle hastaneye yatırılan 7 aylık bebeğini ağladığı için dövdü. Hastane odasındaki şiddeti, bir başka bebeğin annesi cep telefonuyla kaydetti. Emine T., gözaltına alındı.


Olay, dün merkez Yenişehir ilçesinde bulunan Diyarbakır Çocuk Hastalıkları Hastanesi'nde yaşandı. Mehmet ve Emine T. çiftinin 7 aylık erkek bebekleri İ.T., 23 Aralık günü bağırsak enfeksiyonu teşhisiyle hastaneye yatırıldı.

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