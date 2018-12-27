MHP lideri Devlet Bahçeli, gazete, televizyon ve haber ajanslarının Ankara temsilcileriyle bir araya geldi. Bahçeli, geleneksel basın toplantısında şu mesajları verdi:
Cumhur İttifakı: 3-5 belediye verdik, aldık diye Türkiye'nin bekasını partinin ayakları altına sermeyiz. 31 Mart seçim sonuçları dileğim odur ki, Cumhur ittifakı lehine gelişsin. Cumhur ittifakı önemli ve hayırlı bir ittifaktır.
Bakan Akar'a destek: 2015'te Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar Paşa'yı ziyaret ettim. Kur'anı Kerim, Türk Bayrağı ve altı kaplama bir silah hediye ettim. Hulusi Akar Paşa, Kur'an'a, bayrağa, silaha sahip çıkmıştır. Eğer kendisine yöneltilen baskıyı yerine getirmiş olsaydı bugün burada olmazdık. Bu bakımdan CHP'nin siyaseten kendine çekidüzen vermesinde fayda var. CHP'nin Grup Başkanvekili olan şahsiyetin siyaseten itibarı sıfırlanmıştır.
Akpınar özür dilesin: Eleştiri yapma hakkımız var diyorlar. Ben de eleştiri hakkımı kullanmak istiyorum. Konuşmalar hoş değildi. Metin Akpınar gibi bir sanatçının bu duruma düşmesi kötü bir örnek oluşturmuştur. Sana zaten yazık olmuş Metin Akpınar. Gösterdiği örnek kötü bir örnektir. "Bu benim gafletimdir, cehaletimdir, özür diliyorum" demesi lazım.
Kılıçdaroğlu vazgeçsin: Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçtikten sonra ana muhalefet diye bir parti yok. Kılıçdaroğlu'na saygım vardır. Ancak son zamanlardaki sokaktı, gömlekti tarzı şeylerden vazgeçmesi lazım.
Fırat'ın doğusuna müdahale: Terörle mücadeleyi kesintiye uğratmamak için Fırat'ın doğusunda beklenen müdahaleyi Türk milleti arzulamaktadır. Terörle mücadelede de bugünkü Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne desteğimizi sürdürmekteyiz.
BEŞİKTAŞ'A ÇAĞRI
Sporla ilgili değerlendirme yapan Bahçeli, şunları söyledi: "Televizyonda en çok gol atan sporcuları sayıyorlar. İçinde bir tane Türk yok. Ya Brezilyalı ya Portekizli. Türk futbolculara ne zaman gol atmayı öğreteceğiz. Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'ten gol kralı olacak futbolcuları tespit etmesini istiyorum."
Bahçeli'nin toplantısına katılan gazeteciler arasında yazarımız Şebnem Bursalı da vardı.
Parmağındaki yüzüğü anlatan Bahçeli, "Mavi taş, özel yapım klasik yüzük. Kırmızı bölümde Türkistan haritası, yanlarında ise kurt ve üç hilal var" diye konuştu.
ZAFER ŞAHİN
Cumhur İttifakı: 3-5 belediye verdik, aldık diye Türkiye'nin bekasını partinin ayakları altına sermeyiz. 31 Mart seçim sonuçları dileğim odur ki, Cumhur ittifakı lehine gelişsin. Cumhur ittifakı önemli ve hayırlı bir ittifaktır.
Bakan Akar'a destek: 2015'te Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar Paşa'yı ziyaret ettim. Kur'anı Kerim, Türk Bayrağı ve altı kaplama bir silah hediye ettim. Hulusi Akar Paşa, Kur'an'a, bayrağa, silaha sahip çıkmıştır. Eğer kendisine yöneltilen baskıyı yerine getirmiş olsaydı bugün burada olmazdık. Bu bakımdan CHP'nin siyaseten kendine çekidüzen vermesinde fayda var. CHP'nin Grup Başkanvekili olan şahsiyetin siyaseten itibarı sıfırlanmıştır.
Akpınar özür dilesin: Eleştiri yapma hakkımız var diyorlar. Ben de eleştiri hakkımı kullanmak istiyorum. Konuşmalar hoş değildi. Metin Akpınar gibi bir sanatçının bu duruma düşmesi kötü bir örnek oluşturmuştur. Sana zaten yazık olmuş Metin Akpınar. Gösterdiği örnek kötü bir örnektir. "Bu benim gafletimdir, cehaletimdir, özür diliyorum" demesi lazım.
Kılıçdaroğlu vazgeçsin: Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçtikten sonra ana muhalefet diye bir parti yok. Kılıçdaroğlu'na saygım vardır. Ancak son zamanlardaki sokaktı, gömlekti tarzı şeylerden vazgeçmesi lazım.
Fırat'ın doğusuna müdahale: Terörle mücadeleyi kesintiye uğratmamak için Fırat'ın doğusunda beklenen müdahaleyi Türk milleti arzulamaktadır. Terörle mücadelede de bugünkü Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne desteğimizi sürdürmekteyiz.
BEŞİKTAŞ'A ÇAĞRI
Sporla ilgili değerlendirme yapan Bahçeli, şunları söyledi: "Televizyonda en çok gol atan sporcuları sayıyorlar. İçinde bir tane Türk yok. Ya Brezilyalı ya Portekizli. Türk futbolculara ne zaman gol atmayı öğreteceğiz. Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'ten gol kralı olacak futbolcuları tespit etmesini istiyorum."
Bahçeli'nin toplantısına katılan gazeteciler arasında yazarımız Şebnem Bursalı da vardı.
Parmağındaki yüzüğü anlatan Bahçeli, "Mavi taş, özel yapım klasik yüzük. Kırmızı bölümde Türkistan haritası, yanlarında ise kurt ve üç hilal var" diye konuştu.
ZAFER ŞAHİN
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.