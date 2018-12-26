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  • 26.12.2018 19:35

Yarın okullar tatil mi? İşte il il son dakika kar tatili haberleri

Kar tatili haberleri birbiri ardında gelmeye başladı! Kar yağışının etkisini artırmasıyla beraber milyonlarca öğrenci "yarın okullar tatil mi?" sorusunun cevabını arıyor. Ankara'da tatil var mı? 27 Aralık Perşembe hangi illerde okullar tatil? İşte il il son dakika kar tatili gelişmeleri...

Tatil haberleri gelmeye başladı!

Türkiye'nin büyük bölümünde kar yağışı etkisini sürdürürken valiliklerin aldığı kararlar ile bugün çok sayıda ilde okullar tatil edilmişti. Kar yağışının etkisini sürdürdüğü illerimizden Bingöl, Aksaray, Rize'nin İkizdere ilçesi ve Çorum'un Sungurlu ilçelerinde eğitime yarın için bir günlük ara verildi. İşte kar tatili yaşayacak olan illerimiz...

60 SANİYEDE SON 24 SAAT

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