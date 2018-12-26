Türkiye'nin büyük bölümünde kar yağışı etkisini sürdürürken valiliklerin aldığı kararlar ile bugün çok sayıda ilde okullar tatil edilmişti. Kar yağışının etkisini sürdürdüğü illerimizden Bingöl, Aksaray, Rize'nin İkizdere ilçesi ve Çorum'un Sungurlu ilçelerinde eğitime yarın için bir günlük ara verildi. İşte kar tatili yaşayacak olan illerimiz...