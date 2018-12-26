MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, basın kuruluşlarının Ankara temsilcileriyle yapacağı sohbet toplantısında sosyal, siyasi ve ekonomik gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunuyor. ABD'nin Suriye kararını değerlendiren Bahçeli, "Gerçek sebebi bilmemiz mümkün değil, ancak bazı tahminlerimiz var" ifadesini kullandı.

Bahçeli'nin açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"ABD'nin Suriye'den çekime görüşü dünyanın hemen her yerinde yankı buldu. Tabi gerçek sebeplerinin ne olduğunu bilmek mümkün değildir. Bunu öğrenebilmenin tek yolu ülkeyi yönetenlerin kamuoyunu bilgilendirmesidir.

KARARIN ARKASINDA NE VAR BİLMİYORUZ

MHP olarak ABD'nin kararının önünde ve arkasında ne yattığını bilmiyoruz.

Türkiye'nin terörle mücadelede çok keskin ve kararlı tutumu vardır. MHP olarak bu desteğimizi sürdürmeye devam ediyoruz.

2019 yılına yeni bir sistemin ilk bütçesiyle girilmektedir.

ŞAM İLE DİYALOG TARAFTARI DEĞİLİM

Ankara ve Şam arasında diyalog kurulması taraftarı değilim. Suriye'yi Esed rejiminden kurtarmak önceliğinde çok yönlü bir politika takip edilmektedir ve bu politika yerindedir. Türkiye'nin böylesine zorlu bir dönemde bu denli çok yönlü bir politika takip etmesi takdire şayandır. Batı ve doğuyu şekillendirebilecek bir kararlılıkla diplomasisi yürütülüyor. Bu olumlu bir gelişmedir ve devamında yarar vardır. Etkin inisiyatif kaybedilmemelidir.

İSTANBUL YA DA ANKARA'DA TOPLANTI ÖNERİSİ

Ortadoğu ve dünyadaki çatışmalara son verebilecek diyalogları başkalarının eline bırakmamalı Türkiye. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kararlı tutumu devam ederken, şahsi önerim 'İstanbul'da veya Ankara'da küresel güçlerin bir araya gelebileceği bir davet' yapmasıdır.

AKAR-ÖZEL TARTIŞMASI

Terörün kökü her nerede olursa olsun kazınmalıdır. Büyük Kürdistan'un birinci sac ayağı Türkiye'dir. İkinci sac ayağı Irak'tır. Üçüncü sac ayağı Suriye'dir. Dördüncü sac ayağı İran'dır.

CHP Grup Başkanvekili olan şahsiyetin çirkin üslubu ne CHP'ye ne de Türkiye'ye fayda sağlar. Siyasi itibari sıfırlanmış bir kişi olarak toplumda kabul görür bir hale gelmiştir. Yaşananlar Türkiye'yi çok üzmüştür.

AKAR'A VERDİĞİ HEDİYEYİ İLK KEZ AÇIKLADI

MHP olarak Genelkurmay Başkanları'nı tebrik ve hayırlı olsun ziyaretine gideriz. 2 Ekim 2015'te Genelkurmay Başkanı Akar'ı ziyaret ettim. Orada diğer Genelkurmay Başkanları'na yapmadığım bir şeyi gerçekleştirdim. Kendisine Kuran-ı Kerim, Türk Bayrağı ve altın kaplama silah hediye ettim.

Neden bunları kendisine verdik, diğerlerine vermedik? Burada önemli bir şey oldu. Geleceği okumak demeyeceğim ama bu anlamlı hediyeyi verme ihtiyacı hissettim. Aradan geçen zaman içinde Akar, Kuran'a, bayrağa ve silaha sahip çıktı.

YERELDE CUMHUR İTTİFAKI

Bu önemli ve hayırlı bir ittifaktır. Mahalli seçimlerde Cumhur İttifakı yüzde 52'yi sağlayabilirse, meşrutiyet tartışmalarından kendini kurtarmış olur.

MHP ve AK Parti 51 ilde kendi adaylarını çıkaracaktır. 30 büyükşehirde ise prensip anlaşmasına varılmıştır. Belediye Meclis'lerinde listelerin nasıl oluşturulacağı sorusu ise şuan için yersizdir.

BİNALİ YILDIRIM'IN ADAYLIĞI

Cumhur İttifakı'nın yeni hükümet sistemini inşa sürecinde Sayın Binali Yıldırım, görüşmeleri sürdüren, yapıcı, geliştirici davranışlarıyla dikkati çeken bir kişi olmuştur. Ancak Yıldırım, TBMM Başkanı seçilirse, milletvekilliği ile belediye başkanlığı arasında bir tercih yapmalıdır. Eğer Belediye Başkanı olarak yolunda devam etmek istersen TBMM Başkanlığı'ndan istifa etmelidir.

AK Parti'den üç ilde jest bekliyoruz. Jesti reste çevirmezlerse Adana, Mersin ve Manisa gibi üç tane büyükşehir MHP'nin olacaktır.

AKPINAR VE GEZEN OLAYI

O da bizi çok üzdü. Halk Tv'nin programlarını ben yakından takip ediyorum Sayın Uğur Dündar beyin programını yakinen takip ediyorum.

Eleştiri yapma hakkımız var diyorlar bende bir eleştiri yapma hakkımız kullanayım. Fakat Halk TV'nin davet edilen konuşmacılar oradaki espriler aşağılayıcı tabirler halktan aldıkları destekler alkışlar bütün bunlara bakarsınız Halk Arenası o kadar sulandırmıştır. Kim halkı ne kadar güldürürse o kadar alkışlanır olmuştur.

Alkışlarla kim nereye doğru sürükleniyor, alkışlar oy getirir mi bunu tartışmakta fayda var. Öte yandan oradaki konuşmalar çok hoş bir şey değildi.

28 Nisan 1945 İtalyan faşist lider Mussolini sevgilisi ile birlikte ayaklarından asılmıştır. Bu resim korkunç bir resimdir.

Şu tabloyu Mussolini'nin ayaklarından asıldığı fotoğraf. 21'inci yüzyılda 2023 yılında 1945'i örnek göstererek eleştiri yapmak bu eleştiri değildir. Bu Metin Akpınar gibi bir sanatçının bu duruma düşmesi kötü bir örnek teşkil etmiştir. Türk toplumu genelinde ayaktan asmak yok. Metin Akpınar, 'Bu örnek yanlıştır, Bu benim gafletimdir cehaletimdir. Milletimden özür diliyorum' demesi lazımdır. Bu örneklerle Türkiye'yi bir yere vardıramazsınız.

YERELDE UZALŞILAN İLLER

Osmaniye oy çokluğu itibari ile AK Parti'nin oyunun MHP'den fazla olduğu bir seçim çevresidir. Arzulandığı takdirde AK Parti orada aday çıkarabilir.

Bir güzel yarış da yapılabilir geçmişte olduğu gibi. Sayın Cumhurbaşkanı ittifakın olumlu yönünü ortaya koyarak orada aday göstermemeyi uygun görmüştür.

Böyle bir 3 büyükşehrin dışında aday çıkarmamayı prensip olarak ifade ettiler. Ben ne yapabilirim diye düşündüm Rize'de aday çıkarmasam ne olur diye düşündüm, Kasımpaşa'yı düşünürsen Kaspımpaşa Rize'nin 3 katı büyüklükte…

İttifak konusunu yerel seçimde esnek tutmakta fayda var.

CHP'YE ELEŞTİRİ

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi uygulamaya geçtiği andan itibaren ana muhalefet diye bir parti yok.

Son dönemdeki hırçın politikadan vazgeçmesi lazım. Bunun çıkış yolu olduğunu yaşayarak öğrendi. Kılıçdaroğlu bu üsluptan vazgeçmeli daha ılımlı olmalı.

Batı'da bir olay olmuşsa buna heveslenecek bir davranış içine girmemek lazım.

Normalleşe sürecine girmesinde yarar vardır. Memnuniyetsizler organize olursa ne olur diye düşünmek lazım. Birkaç kişi konuşuyor, onları da tatile gönderse iyi olur.

FETÖ İLE MÜCADELE

Mücadele devam ediyor. Asker kesiminde önemli arındırma yapıldı, emniyette, yargıda oldu. Fakat siyaset suskun. Siyaset her konuda konuşuyor ama FETÖ'nün 8'inci ayağı olarak ses yok.

Üzerine gidilmesi lazım. Yurtta Sulh Konseyi aklımızdan hiç çıkmıyor. Çok önemli, bu işin beyni olan Yurtta Sulh Konseyini çıkarmak lazım.

22 ilde hendekler kazıldı, terörizm önemli bir boyut kazanarak bir konuma doğru götürmek istediler. Garnizon komutanları kimse Yurtta Sulh Konseyi'nin yönetiminde var.

O listedekilerin hepsi Silivri'de bir yerde... Artık Türkiye sorgulamada bu aşamaya gelmeli, masum insanları, 15 Temmuz'dan mağdur olanları, askeri öğrencileri üzmemeli. Başı neredeyse orayı ezmeli.

KAŞIKÇI'NIN ÖLDÜRÜLMESİ

Bu cinayet önemlidir. Bu cinayetin işlendiği yerin Türkiye olması düşündürücüdür. Bu konuda siyasi itibarın çok ince olayların arkasından gitmesi, takip etmesi önemli olmuştur.

Türkiye'ye hangi niyetle getirildi, niçin Türkiye'de oldu bu soruların cevabını Suudi Arabistan vermelidir.

Faili de oradaysa Türkiye'de yargılanmalıdır. Suudi Arabistan'ı da gözden uzak tutmamak lazımdır.