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  • 25.12.2018 08:30

'da satıcılarına : 40 kişi gözaltında

Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından önceden belirlenen çok sayıda adrese sabah saatlerinde baskın düzenlendi. Aralarında özel harekat ekiplerinin de bulunduğu 250 polisin katıldığı da 40 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul'da uyuşturucu satıcılarına operasyon

İl genelinde satışını engellemek ve tacirleri yakalamak için çalışmalarına devam eden Emniyet Müdürlüğü Suçlarla Şube Müdürlüğü ekipleri, toplam 250 polisin katılımıyla 32 ayrı adrese düzenledi. Eş zamanlı şafak baskınına Özel Harekat ekipleri de destek verdi. Teknik ve fiziki takip sonucu belirlenen adreslerde yapılan kontrol ve aramalar sonucunda 40 kişinin gözaltına alındığı, yüklü miktarda narkotik madde ele geçirildiği açıklandı. Ekiplerin, Esenyurt'ta bir eve girdiği nefes kesen anlar görüntülere yansıdı.

YURTDIŞINDAKİ İLK UYUŞTURUCU OPERASYONUNUN DEVAMI
Öte yandan, Sırbistan-Bulgaristan sınırında dün gerçekleştirilen operasyonda Türkiye'ye gönderileceği belirlenen 500 bin extasy hap ele geçirilmişti. Türkiye'nin yurtdışında gerçekleştirdiği ilk operasyon olma özelliği taşıyan operasyonda elde edilen bilgiler ışığında bu sabah İstanbul'da operasyonun düğmesine basıldığı bilgisine ulaşıldı.

60 SANİYEDE SON 24 SAAT

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