Van-Erciş karayolunun 35'inci kilometresinde meydana geldi. Sürücülerinin ismi öğrenilemeyen minibüs ile otomobil kaza yaptı. Kazayı gören ve yoldan geçen diğer sürücüler yardım etmek için araçlarından inerek kaza yerine gitti.

Kazadan kısa süre sonra Erciş istikametinden Van'a seyir halinde olan şehirlerarası yolcu otobüsü, iki otomobil ile cam yüklü kamyonete çarptı. Meydana gelen trafik kazasında 6 kişi yaralandı.

Yaralılar bölgeye sevk edilen ambulanslarla hastaneye kaldırılırken, olay yerine çok sayıda polis ve jandarma sevk edildi. Polis ve jandarma olay yerinde geniş güvenlik önlemi alırken, kazada hurdaya dönen kamyonete kimsenin olmaması facianın önüne geçti. Kamyonette bulunan 4 kişi, kaza yapan araçlara yardım etmek için kamyonetten indiklerini, kendilerine bir şey olmadığını söyledi. Kazayla ilgili tahkikat başladı.