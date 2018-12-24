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  • Son Güncelleme: 25.12.2018 06:52

Son dakika: Olumsuz hava deniz ulaşımını vurdu! İşte iptal olan ve seferlerinin listesi

Marmara'da yaşanan olumsuz hava koşulları ulaşımı da vurdu. Fırtına nedeniyle sabah saatlerinde yapılması planlanan ve seferlerinin bir kısmı iptal edildi. İşte 25 Aralık 2018 iptal olan İDO ve BUDO seferlerinin listesi...

Olumsuz hava deniz ulaşımını vurdu! Seferler iptal

İstanbul ve çevresinde gece saatlerinden itibaren başlayan şiddetli yağış ve fırtına nedeniyle bazı ve seferleri iptal edildi. Şirketlerin internet sitesinden yapılan duyurularda iptal olan seferlerin listesine yer verildi.

İŞTE İPTAL OLAN İDO SEFERLERİNİN LİSTESİ
Bandırma-Yenikapı-Bostancı 25.12.2018 07:45 - 10:45
Kadıköy-Yenikapı-Bursa 25.12.2018 07:50 - 09:45
Bursa-Armutlu-Armutlu Tatil Köyü-Yenikapı-Kadıköy 25.12.2018 08:30 - 10:55

İŞTE İPTAL OLAN BUDO SEFERLERİNİN LİSTESİ
25.12.2018 07:00 tarihindeki Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferi olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edilmiştir.
25.12.2018 08:30 tarihindeki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya) seferi olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edilmiştir.
25.12.2018 09:30 tarihindeki Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferi olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edilmiştir.
25.12.2018 09:30 tarihindeki Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas) seferi olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edilmiştir.
25.12.2018 10:00 tarihindeki Armutlu (İhlas) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferi olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edilmiştir.
25.12.2018 11:00 tarihindeki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya) seferi olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edilmiştir.

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