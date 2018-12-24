İstanbul ve çevresinde gece saatlerinden itibaren başlayan şiddetli yağış ve fırtına nedeniyle bazı İDO ve BUDO seferleri iptal edildi. Şirketlerin internet sitesinden yapılan duyurularda iptal olan seferlerin listesine yer verildi.

İŞTE İPTAL OLAN İDO SEFERLERİNİN LİSTESİ

Bandırma-Yenikapı-Bostancı 25.12.2018 07:45 - 10:45

Kadıköy-Yenikapı-Bursa 25.12.2018 07:50 - 09:45

Bursa-Armutlu-Armutlu Tatil Köyü-Yenikapı-Kadıköy 25.12.2018 08:30 - 10:55

İŞTE İPTAL OLAN BUDO SEFERLERİNİN LİSTESİ

25.12.2018 07:00 tarihindeki Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferi olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edilmiştir.

25.12.2018 08:30 tarihindeki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya) seferi olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edilmiştir.

25.12.2018 09:30 tarihindeki Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferi olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edilmiştir.

25.12.2018 09:30 tarihindeki Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas) seferi olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edilmiştir.

25.12.2018 10:00 tarihindeki Armutlu (İhlas) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferi olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edilmiştir.

25.12.2018 11:00 tarihindeki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya) seferi olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edilmiştir.