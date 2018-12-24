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  • Son Güncelleme: 24.12.2018 11:30

: güçleri 'teki cephe hatlarına gidiyor

haberine göre zırhlı birlikleri sınır hattına sevk ediliyor. YPG/PKK işgali altındaki Münbiç bölgesine sevk edilen kuvvetlerin, 'nin düzenleyeceği operasyonda önemli görevler üstleneceği ifade edildi.

ÖSO güçleri Münbiç'teki cephe hatlarına gidiyor

Özgür Ordusu (), Fırat Kalkanı Harekatı'yla terörden arındırılan bölgelerdeki cephe hatlarına askeri birlikler gönderdi.

ÖSO bileşenlerinden Hamza Tümeni, eğitimini tamamlayan unsurlarını, ağır silahlı arazi ve zırhlı araçlarıyla, terör örgütü YPG/PKK ile Beşşar Esed rejimi güçleriyle olan sınır hatlarına yönlendirdi.

YPG/PKK işgalindeki bölgesine sevk edilen kuvvetlerin 'nin Münbiç'e yapması muhtemel operasyonda önemli görevler üstleneceği öğrenildi.

AA muhabirine açıklama yapan birlik komutanlarından Binbaşı Ebu Yezen, "Birliklerimiz, terör örgütlerinin işgal ettiği bölgelerin temas hatlarına doğru yola çıktı." dedi.

Münbiç'te hayatlarını devam ettiren sivillerin YPG/PKK'nın konuşlandığı noktalardan uzak durmaları gerektiğini belirten Ebu Yezen, "Örgüt üyelerini Münbiç'ten temizleyerek Münbiç'i özgürlüğüne kavuşturacağız." açıklamasında bulundu.

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