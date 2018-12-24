Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, önceki gün İstanbul Okan Üniversitesi Kültür, Sanat ve Kongre Merkezi'nin açılışını gerçekleştirdi. Açılışta konuşan Çavuşoğlu, "Okan Üniversitesi'nin eğitime verdiği önemi ve son yıllarda özellikle sağlık alanında yaptığı yatırımları biliyoruz. Tıpta, sosyal bilimlerde, fen bilimlerinde eğitim-öğretim önemli ama Atatürk'ün hedef gösterdiği gibi ülkemizi muasır medeniyetler seviyesine ulaştırmak için kültür ve sanata da değer, destek vermemiz lazım. İstanbul Okan Üniversitesi bunu da ihmal etmiyor. Kültür, Sanat ve Kongre Merkezi'nde umarım önemli kültür ve sanat etkinlikleri düzenlenecektir, bilim alanında da önemli kongrelere ev sahipliği yapılacaktır" dedi. Törende, Çavuşoğlu'na fahri doktora unvanı da verildi.
60 SANİYEDE SON 24 SAAT
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.