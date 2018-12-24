Bugünkü
Takvim

Çavuşoğlu’na

Mütevelli Heyet Başkanı Bekir Okan ile Rektör Prof. Mustafa Koçak, Çavuşoğlu’na takdim etti.

Çavuşoğlu’na fahri doktora
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, önceki gün İstanbul Kültür, Sanat ve 'nin açılışını gerçekleştirdi. Açılışta konuşan Çavuşoğlu, "Okan Üniversitesi'nin eğitime verdiği önemi ve son yıllarda özellikle sağlık alanında yaptığı yatırımları biliyoruz. Tıpta, sosyal bilimlerde, fen bilimlerinde eğitim-öğretim önemli ama Atatürk'ün hedef gösterdiği gibi ülkemizi muasır medeniyetler seviyesine ulaştırmak için kültür ve sanata da değer, destek vermemiz lazım. İstanbul Okan Üniversitesi bunu da ihmal etmiyor. Kültür, Sanat ve Kongre Merkezi'nde umarım önemli kültür ve sanat etkinlikleri düzenlenecektir, bilim alanında da önemli kongrelere ev sahipliği yapılacaktır" dedi. Törende, Çavuşoğlu'na unvanı da verildi.
60 SANİYEDE SON 24 SAAT

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

HaberlerGüncel HaberleriÇavuşoğlu’na fahri doktora
Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
OYUN tüm oyunlar