Yeni yol ile tarım daha da büyüyecek

AK Parti Aydın Milletvekili ve TBMM KİT Komisyonu Başkanı Sayın Mustafa Savaş, geçtiğimiz günlerde ihalesi yapılan Aydın-Denizli otoyolu projesinin de tamamlanarak hayata geçmesinin ardından Aydın'daki tarımsal yatırımların çok daha hız kazanacağını söyledi. Savaş, "İhalesi yapılan kesim İzmir'den Antalya'ya (Alanya) kadar kesintisiz ulaşım sağlayacak otoyolun 154 kilometrelik ikinci etabını kapsıyor.
Aydın-Denizli Otoyolu ile sonraki etapların tamamlanmasıyla İzmir-Antalya hattındaki 580 kilometrelik 6-7 saat süren seyahat, 3-3,5 saate inecek. Ege ve Akdeniz Bölgesi'ndeki turistik bütün tesislerin ve bu bölgelerdeki illerin taze ve kaliteli tarım ürünü ihtiyacını karşılamak için fırsatlar doğacak. Aydın çok büyük bir pazara hitap ederek hizmet sunacak. Tarıma Dayalı İhtisas Sera Organize Sanayi Bölgesi de çok önemli. Yani Aydın bir tarım kenti olacak " dedi.
Aydın-Denizli Otoyolu ile sonraki etapların tamamlanmasıyla İzmir-Antalya hattındaki 580 kilometrelik 6-7 saat süren seyahat, 3-3,5 saate inecek. Ege ve Akdeniz Bölgesi'ndeki turistik bütün tesislerin ve bu bölgelerdeki illerin taze ve kaliteli tarım ürünü ihtiyacını karşılamak için fırsatlar doğacak. Aydın çok büyük bir pazara hitap ederek hizmet sunacak. Tarıma Dayalı İhtisas Sera Organize Sanayi Bölgesi de çok önemli. Yani Aydın bir tarım kenti olacak " dedi.
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