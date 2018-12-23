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Yeni yol ile daha da büyüyecek

Yeni yol ile tarım daha da büyüyecek
AK Parti Milletvekili ve KİT Komisyonu Başkanı Sayın Mustafa Savaş, geçtiğimiz günlerde ihalesi yapılan Aydın-Denizli otoyolu projesinin de tamamlanarak hayata geçmesinin ardından Aydın'daki sal yatırımların çok daha hız kazanacağını söyledi. Savaş, "İhalesi yapılan kesim 'den 'ya (Alanya) kadar kesintisiz ulaşım sağlayacak otoyolun 154 kilometrelik ikinci etabını kapsıyor.

Aydın-Denizli Otoyolu ile sonraki etapların tamamlanmasıyla İzmir-Antalya hattındaki 580 kilometrelik 6-7 saat süren seyahat, 3-3,5 saate inecek. Ege ve 'ndeki turistik bütün tesislerin ve bu bölgelerdeki illerin taze ve kaliteli tarım ürünü ihtiyacını karşılamak için fırsatlar doğacak. Aydın çok büyük bir pazara hitap ederek hizmet sunacak. Tarıma Dayalı İhtisas Sera de çok önemli. Yani Aydın bir tarım kenti olacak " dedi.

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