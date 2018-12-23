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  • 23.12.2018 16:46

'dan sosyal medyada anlamlı mesaj

Başkan sosyal medya hesabından anlamlı bir paylaşımda bulundu. lideri Netanyahu'nun Türkiye hakkındaki alçak sözlerine atıfta bulunulan mesajda ''biz mazlumların sesiyiz, onlar zalimlerin...'' ifadesi kullanıldı.

Başkan Erdoğan'dan sosyal medyada anlamlı mesaj

Başbakanı Benyamin Netanyahu Twitter'dan paylaştığı açıklamasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef almış, Türkiye'yi Kıbrıs'ta işgalci olarak niteleyerek Türk ordusunun terör operasyonlarıyla ilgili suçlayıcı ifadeler kullanmıştı.

Bunun küstah sözlerin ardından Türkiye'den peş peşe açıklamalar gelmişti.

'BİZ MAZLUMLARIN SESİYİZ ONLAR ZALİMLERİN'
En son Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Twitter hesabından konuyla ilgili çok ince bir mesaj geldi. 'ın bir vatandaşımız ile çekilmiş fotoğrafıyla birlikte, ''Biz mazlumların sesiyiz, onlar zalimlerin...'' mesajı yayınlandı.

Sosyal medyada paylaşılan fotoğraf binlerce yorum ve beğeni aldı.

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