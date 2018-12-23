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  • Son Güncelleme: 25.12.2018 16:18

'da şok görüntü! Çırılçıplak yolda yürürken görüntülendi

'ın Efeler ilçesinde 30- 35 yaşlarıindaki bir erkek, çırılçıplak yolda yürürken görüntülendi.



Efeler ilçesi Mimar Sinan Mahallesi, 2235 Sokak'ta dün sabah saatlerinde, 30- 35 yaşlarında çırılçıplak bir erkek, yol kenarından yürürken görüntülendi.
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