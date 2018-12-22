Beyaz Saray'ın resmi sitesinde, "Rojava'nın Bir Başka Yemen Olmasına İzin Vermeyin" başlıklı bir imza kampanyası başlatıldı. 19 Aralık'ta başlatılan, "Rojava'nın Yemen olmasına izin vermeyin" başlıklı kampanyaya şu ana dek 2,609 kişi imza verdi. İmzacılar, 100,000 imza toplanmasını hedefliyor.

Kampanya metninde şu ifadeler yer alıyor:

'ABD, TÜRKİYE'Yİ KÜRTLERLE MÜZAKEREYE ZORLAYABİLİR'

Trump yönetimi, Türkiye'nin Afrin'deki savaş suçlarının da tescillendiği bir dönemde, ABD birliklerini Suriye'den çekmeyi planlıyor. Türkiye Cumhurbaşkanı R. T. Erdoğan, kısa süre önce yaptığı bir konuşmada, bölgeyi istila etmek için yakın zamanda bir saldırı düzenleyeceklerini belirtti. Seçilmiş temsilcilerimizden, Türkiye'nin Fırat'ın doğusundaki Rojava'ya (Suriye'nin kuzeyindeki Kürt bölgesi) saldırması durumunda doğacak kötü sonuçları engellemelerini istiyoruz.

ABD, Erdoğan'ın geri çekilmesini talep ederse, olası bir kan banyosu ve yüz binlerce insanın yerinden edilmesini önleyebilir. Sınırsız şiddet döngüsünü durdurarak, Türkiye'yi kendi Kürt nüfusu ile barış müzakerelerini yeniden başlatmaya zorlayabilir. Başkan Trump ve Kongre'yi çok geç olmadan Rojava'yı savunmaya çağırıyoruz.

HDP'YE DE YAKINLIĞIYLA BİLİNEN FEHİM IŞIK'TAN DESTEK

Daha önceden Evrensel gazetesinde yazan, HDP'ye de yakınlığıyla bilinen Fehim Işık, kişisel Twitter hesabından "İmzalarınız bekleniyor. Tabi gelen mailini onaylamanız şart. Aksi durumda imzanızın bir anlamı yok" notuyla bir paylaşım yaptı. Fehim Işık, sosyal medyadan ABD'nin çekilme kararı sonrası PYD'nin tavrını eleştiren gazetecileri de "Kürt düşmanı" olmakla suçlamıştı.