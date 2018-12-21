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  • Son Güncelleme: 21.12.2018 17:16

Teröristler kendilerini görüntüleyen dronuna ateş açtı

Sınır hattındaki terör örgütü /'ya ait terör mevzileri görüntülendi. Mevzileri görüntüleyen Haber’in dronuna teröristler tarafından ateş açıldı.

Fırat'ın doğusundaki teröristlerin mevzilerinden biri daha görüntülendi. Drone kamerasına yansıyan görüntülerde, bölgeye hakim yüksek bir alandaki mevzide, üzeri toprak damlı birkaç bina görülüyor.

Hareket halindeki en az 5 terörist, Haber dronu ile kaydedildiklerini fark edince panikleyerek barakalara girmeye başladı. İçlerinden biri motosiklete binerek hızla uzaklaşırken, içeriden çıkan iki terörist TRT dronuna ateş açmaya başladı.

Bu görüntüler, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin harekatı öncesi, teröristlerin yaşadığı tedirginliği bir kez daha gözler önüne serdi.

60 SANİYEDE SON 24 SAAT

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