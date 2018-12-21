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  • Son Güncelleme: 21.12.2018 12:57

Son dakika: 'TRT ekibi BEA'da alıkonuldu' iddiasına Dışişleri Bakanlığı'ndan açıklama

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, TRT haber ekibinin Aden'de, Birleşmiş Arap Emirlikleri (BEA) tarafından alıkonulduğu iddiasıyla ilgili açıklama yaptı. Konuyu araştırdıklarını belirten Aksoy, "Büyükelçimiz durumdan haberdar, konuyu takip ediyor" dedi.

TRT ekibi alıkonuldu! Türkiye harekete geçti
Dışişleri Bakanlığı, TRT'nin bir haber ekibinin Aden'de BAE güvenlik güçleri tarafından alıkonulduğu yönündeki haberlere ilişkin, konunun araştırıldığını ve Türk büyükelçisinin durumdan haberdar olduğunu açıkladı.
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