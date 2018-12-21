Olay, Irak'ta bulunan dedenin, Elif D.'nin çocuklarını dövme görüntüsünü polise ulaştırmasıyla ortaya çıktı. Görüntüleri ihbar kabul eden polis, dün akşam Kepez ilçesindeki eve operasyon düzenledi. Evde kimseyi bulamayan polis, Elif D.'nin çocuklarıyla hastanede olduğunu belirledi. Kepez Devlet Hastanesi'ne giden polis, burada tedavi gören Y.'nin yanında olan Elif D.'yi gözaltına aldı. Anne Elif D. ve büyük oğlu J., polis merkezine götürüldü.
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