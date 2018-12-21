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  • Son Güncelleme: 21.12.2018 16:35

'da anne dehşeti! 'İntikamımı böyle alırım'

'da eşi Bahattin D.'nin evi terk edip Muş'a gitmesini kabullenemeyen Elif D. (20), oğulları Y. (1) ve J.'yi (3) dövdüğü anları cep telefonuyla kaydedip, görüntüleri kocasına ve yakınlarına gönderdi. Çocuklarını döverken "İntikamımı böyle alırım" dediği duyulan Elif D., dedenin şikayeti üzerine gözaltına alındı.


Olay, Irak'ta bulunan dedenin, Elif D.'nin çocuklarını dövme görüntüsünü polise ulaştırmasıyla ortaya çıktı. Görüntüleri ihbar kabul eden polis, dün akşam Kepez ilçesindeki eve operasyon düzenledi. Evde kimseyi bulamayan polis, Elif D.'nin çocuklarıyla hastanede olduğunu belirledi. Kepez Devlet Hastanesi'ne giden polis, burada tedavi gören Y.'nin yanında olan Elif D.'yi gözaltına aldı. Anne Elif D. ve büyük oğlu J., polis merkezine götürüldü.

60 SANİYEDE SON 24 SAAT

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