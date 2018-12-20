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  • Son Güncelleme: 20.12.2018 10:18

Yalova'da korkutan deprem! İstanbul'da deprem mi oldu? Depremler

haberi... Kandilli'den yapılan açıklamaya göre, Çınarcık merkezli 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Kısa süreli paniğe neden olan deprem İstanbul genelinde hissedildi. Yerin 5.4 kilometre altınde gerçekleşen deprem paniğe neden oldu.

Yalova'da korkutan deprem

... Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasatanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nün aktardığı bilgiye göre, merkez üssü Yalova'nın Çınarcık ilçesine bağlı Esenköy mahallesinde 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Sabah saatlerinde 9.34'te gerçekleşen deprem İstanbul genelinde ve Bursa'da da hissedildiği öğrenildi. Yerin 5.4 kilometre altında meydana gelen deprem paniğe neden oldu.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı da (AFAD) depremin büyüklüğünü 4.5 olarak duyurdu.

60 SANİYEDE SON 24 SAAT

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