Son dakika... Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasatanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nün aktardığı bilgiye göre, merkez üssü Yalova'nın Çınarcık ilçesine bağlı Esenköy mahallesinde 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Sabah saatlerinde 9.34'te gerçekleşen deprem İstanbul genelinde ve Bursa'da da hissedildiği öğrenildi. Yerin 5.4 kilometre altında meydana gelen deprem paniğe neden oldu.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı da (AFAD) depremin büyüklüğünü 4.5 olarak duyurdu.