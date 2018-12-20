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  • Son Güncelleme: 20.12.2018 10:06

'da korkunç olay! Hapisteki abisinin karısına dehşeti yaşattı!

'ın Dörtyol ilçesinde, E.U. (16), eşi cezaevinde olduğu öğrenilen yengesi Meral U.'yu (29) tabancayla 9 el ateş ederek öldürdü.

Hapisteki abisinin karısına dehşeti yaşattı!
Olay, saat 17.00 sıralarında Numuneevler Mahallesi Dere Sokak'ta meydana geldi. 4 çocuk annesi Meral U. (29), iddiaya göre kayınbiraderi E.U. (16) ile henüz bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine evde kime ait olduğu bilinmeyen tabancayı alan E.U., yengesine kurşun yağdırdı. Vücuduna 9 kurşun isabet eden kadın, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. Çok kan kaybettiği öğrenilen Meral U., doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

şüpheli E.U. ise te kullandığı tabanca ile birlikte yakalanırken, hayatını kaybeden Meral U.'nun eşinin ise bir süredir cezaevinde olduğu öğrenildi.
Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.
60 SANİYEDE SON 24 SAAT

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