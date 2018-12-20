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  • Son Güncelleme: 20.12.2018 08:10

Eski Valisi 'in eşi ve kızı da hayatını kaybetti

Eski Valisi 'in eşi Cahidan Ertem ve kızı Hülya Ertem Kadıköy Kozyatağı'nda yaşadıkları evde çıkan da hayatlarını kaybetti.

Eski valinin ailesi yangında hayatını kaybetti

Kozyatağı Mahallesi Hilmi Paşa Sokak'ta bir apartmanın en üs katında sebebi henüz belirlenemeyen nedenle çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi

İtfaiyenin müdahalesiyle yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürülürken, iki cesede ulaşıldı. Dairede eski Valisi 'in eşi Cahidan ve kızı Hülya Ertem'in birlikte yaşadığı iddia edildi.

Sağlık ekipleri, kimliği belirsiz cenazelerin incelenmesi için olay yerini polis ekiplerine bıraktı. Olayla ilgili inceleme devam ediyor.


*Cemalettin Ertem, eşi Cahidan Ertem ve kızı Hülya Ertem

60 SANİYEDE SON 24 SAAT

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