Televizyonda yayınlanan bir yarışma programıyla tanınan Murat Özdemir, papağanına yaptığı işkence videosunu sosyal medya hesabından paylaşınca büyük tepki gördü. Dün akşam saatlerinde gözaltına alınarak Beşiktaş Asayiş Büro Amirliği'ne getirilen Özdemir, burada yapılan işlemlerinin ardından sabah saatlerinde Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na sevkedildi.
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