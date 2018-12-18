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  • Son Güncelleme: 18.12.2018 20:45

Papağana işkence yapan 21 gün akıl hastanesinde yatacak

hesabından papağana yaptığı işkence videosunu paylaştıktan sonra büyük tepki gören 21 gün akıl hastanesinde yatacak.



Televizyonda yayınlanan bir yarışma programıyla tanınan Murat Özdemir, papağanına yaptığı işkence videosunu sosyal medya hesabından paylaşınca büyük tepki gördü. Dün akşam saatlerinde gözaltına alınarak Beşiktaş Asayiş Büro Amirliği'ne getirilen Özdemir, burada yapılan işlemlerinin ardından sabah saatlerinde Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na sevkedildi.

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