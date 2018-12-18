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  • Son Güncelleme: 18.12.2018 11:33

'da i! Araçtan inip benim yanıma geldi ve...

'da, kız arkadaşı Hava Ö. ile ilişkisi olduğundan şüphelendiği 'ı (39), nedeniyle öldürdüğü gerekçesiyle tutuklu yargılanan 'in (27) davası karara kaldı. Hava Ö. talimatla verdiği ifadesinde Sami Aydın’ın komşu iş yerinde çalıştığını söyleyerek, “Ozan ile 4 yıl birlikteliğimiz oldu. Bana uyguladığı şiddet ve kötü muameleye dayamayarak Bursa’yı terk edip, Borçka'ya gittim” dedi. Duruşmada mütalaa veren Cumhuriyet savcısı, Ozan İrven hakkında ömür boyu hapis cezası talep etti.



Olay, geçen yıl Eylül ayında meydana geldi. Tekstil atölyesi sahibi Ozan İrven, yandaki diğer tekstil atölyesinde çalışan, 4 yıldır birlikte olduğu ve nişanlanmayı düşündüğü kız arkadaşı Hava Ö. ile yakındaki bir başka iş yerinin sahibi Sami Aydın arasında ilişki olduğundan şüphelendi. İrven, olay günü Aydın'ın iş yerine gidip konuşmak istediğini söyledi. İkili, İrven'in otomobiliyle, merkez Osmangazi ilçesi Demirtaş Mahallesi'nde baraj kenarındaki ormanlık alana gitti. İrven, burada çıkan tartışmada Aydın'a, av tüfeği ile bir el ateş edip kaçtı. Aydın, olay yerinde hayatını kaybetti. Ormanda bir süre saklanan Ozan İrven, ailesinin görüşüp ikna etmesi sonucu jandarmaya teslim oldu.
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