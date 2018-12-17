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: İadesi için çalışılıyor

İadesi için çalışılıyor
Dışişleri Bakanı , 18. Doha Forumu'nda konuştu. elebaşı Gülen'in 'den 'ye iadesi konusuna değinen Çavuşoğlu, "FBI tarafından birçok eyalette yürütülen soruşturmada bu örgütün karanlık tarafının ve ABD yasalarını nasıl ihlal ettiklerinin farkındayız. En son Buenos Aires'te bir araya geldiğimizde ABD Başkanı Donald Trump, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Gülen'in iadesi üzerinde çalıştıklarını söyledi" diye konuştu.
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