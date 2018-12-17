Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 18. Doha Forumu'nda konuştu. FETÖ elebaşı Gülen'in ABD'den Türkiye'ye iadesi konusuna değinen Çavuşoğlu, "FBI tarafından birçok eyalette yürütülen soruşturmada bu örgütün karanlık tarafının ve ABD yasalarını nasıl ihlal ettiklerinin farkındayız. En son Buenos Aires'te bir araya geldiğimizde ABD Başkanı Donald Trump, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Gülen'in iadesi üzerinde çalıştıklarını söyledi" diye konuştu.
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