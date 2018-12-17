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  • Son Güncelleme: 17.12.2018 12:33

Cumhur ittifakı bölgelerine şimdiden olumlu yansıdı

, "milletvekili istişare" toplantılarına devam ediyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "milletvekilleri ile istişare" toplantısının 4'üncüsüne başkanlık etti. İşte ayrıntılar...

Seçim öncesi önemli zirve

Erdoğan, 24 ilden 54 milletvekili ile parti genel merkezinde kahvaltıda bir araya geldi. 10 milletvekilinin söz aldığı toplantıda, Zeytin Dalı Harekatı, ile 'li kurmayların yürüttüğü ittifak çalışmaları, uyum yasaları ve Meclis gündemi değerlendirildi.

İTTİFAK ÇALIŞMALARI BİTMEK ÜZERE

Anka'nın edindiği bilgilere göre, bazı milletvekilleri, MHP ile gerçekleşecek ittifakın bölgelerine şimdiden olumlu yansıdığını dile getirdiler.

Erdoğan'ın da AK Parti ve MHP'li kurmayların üzerinde çalıştığı seçim ittifakı ile ilgili yasal düzenlemenin alternatifli hazırlıklarının tamamlanmak üzere olduğu bilgisini verdiği kaydedildi. Erdoğan'ın önümüzdeki günlerde MHP Genel Başkanı ile bir araya gelerek, düzenlemeye son şeklini vereceklerini anlattığı ifade edildi.

Toplantıda, Kayseri Milletvekili Sami Dedeoğlu da, hayvancılık ile ilgili bir projesini sunduğu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ında beğendiği belirtildi.

MÜGE ANLI'NIN PROGRAMI KONUŞULDU

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın katıldığı ATV'de yayınlanan ve 'nın sunduğu programın da milletvekilleri tarafından beğenildiği ve toplantıda dile getirildiği öğrenildi.

60 SANİYEDE SON 24 SAAT

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