Erdoğan, 24 ilden 54 milletvekili ile parti genel merkezinde kahvaltıda bir araya geldi. 10 milletvekilinin söz aldığı toplantıda, Zeytin Dalı Harekatı, AK Parti ile MHP'li kurmayların yürüttüğü ittifak çalışmaları, uyum yasaları ve Meclis gündemi değerlendirildi.

İTTİFAK ÇALIŞMALARI BİTMEK ÜZERE

Anka'nın edindiği bilgilere göre, bazı milletvekilleri, MHP ile gerçekleşecek ittifakın seçim bölgelerine şimdiden olumlu yansıdığını dile getirdiler.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da AK Parti ve MHP'li kurmayların üzerinde çalıştığı seçim ittifakı ile ilgili yasal düzenlemenin alternatifli hazırlıklarının tamamlanmak üzere olduğu bilgisini verdiği kaydedildi. Erdoğan'ın önümüzdeki günlerde MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile bir araya gelerek, düzenlemeye son şeklini vereceklerini anlattığı ifade edildi.

Toplantıda, Kayseri Milletvekili Sami Dedeoğlu da, hayvancılık ile ilgili bir projesini sunduğu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ında beğendiği belirtildi.

MÜGE ANLI'NIN PROGRAMI KONUŞULDU

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın katıldığı ATV'de yayınlanan ve Müge Anlı'nın sunduğu programın da milletvekilleri tarafından beğenildiği ve toplantıda dile getirildiği öğrenildi.