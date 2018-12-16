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  • Son Güncelleme: 16.12.2018 11:45

: Bakan Akar: Terör örgütünde ciddi kırılmalar oldu

Milli Savunma Bakanı , "Kararlı mücadele sonucu terör örgütünde ciddi kırılmalar meydana geldi, terör faaliyetleri son derece kısıtlandı" dedi.

Bakan açıkladı! Terör örgütünde ciddi kırılmalar oldu

Türk Silahlı Kuvvetleri 2017-2018 Faaliyet Yılı Değerlendirme Toplantısı, Millî Savunma Bakanı başkanlığında gerçekleştirildi. Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kuvvet Komutanları ve Bakan yardımcılarının katılımıyla gerçekleştirilen toplantıya; ordu komutanları, Muharip Hava Kuvvet Komutanı ve Donanma Komutanı ile birlikte 60 General/Amiral iştirak etti.

Toplantıda konuşan Bakan Akar, tüm terör örgütlerine karşı büyük bir mücadele içinde olunduğuna dikkat çekerek, "En son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar terörle mücadele devam edecek. Kararlı mücadele sonucunda terör örgütünde çok ciddi bir zafiyet, kırılmalar meydana geldi. Bu çerçevede yaptıkları terör faaliyetleri son derece kısıtlandı. İnşallah önümüzdeki günlerde de bunun tamamını etkisiz hale getirecek bir noktaya gelinecektir" dedi.

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