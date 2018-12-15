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  • Son Güncelleme: 15.12.2018 10:34

'li vekil 'den küstah "" tehdidi

'nın başkenti 'te çıkan olayları işaret eden 'li vekil , " isyanı sizin bu politikalarınıza karşı çıkmıştı ve yeni Geziler yoldadır, korkmaya devam edin." diyerek küstah tehditte bulundu.

bir yandan ekonomik saldırılara karşı mücadele verirken bir yandan da Avrupa destekli terör örgütlerine karşı operasyonlara hazırlanıyor. Tüm bu tehditlerin yaşandığı dönemde bir de 'nin küstah tehditleri ortaya çıktı. Üstelik Meclis'te...

"YENİ GEZİLER YOLDA, KORKMAYA DEVAM EDİN"

HDP İzmir Milletvekili , 'nın başkenti 'te çıkan olayları işaret ederek yeni olaylarının çıkabileceğini söyledi.

HDP'li vekil, "Fransa'daki sarı yeleklilerin eylemine bakıp, Gezi'yi hatırlayıp gezicilere saldırmanız tam olarak bundandır. Evet, Gezi isyanı sizin bu politikalarınıza karşı çıkmıştı ve yeni Geziler yoldadır, korkmaya devam edin." ifadelerini kullandı.

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