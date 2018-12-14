Uludağ, Palandöken, Erciyes, Kartepe, Ilgaz gibi Türkiye'nin kış ve kayak turizmi merkezlerinde son günlerde etkili olan kar yağışı yılbaşına yönelik rezervasyonları yüzde 90'ların üzerine çıkardı. Kar yağışını kâra dönüştüren oteller fiyatlarını katladı. Bu hafta sonu Uludağ'da 2 kişinin 2 gecelik otel maliyeti bin 44 liradan başlıyor, 2 bin 470 liraya kadar çıkıyor. Üstelik 18 oteli ile Türkiye'nin en önemli kış ve kayak merkezlerinden olan Uludağ'da hafta sonu için son odalar satılıyor. Yılbaşını kar tatilinde geçirmek isteyenleri ise fahiş fiyatlar bekliyor. Bu hafta sonu 2 bin 470 lira olan 2 kişilik 2 gece fiyatı yeni yılda 8 bin liraya fırlıyor. TÜRSAB Başkan Yardımcısı Hasan Erdem, "Erken rezervasyonlarla şu anda kayak merkezlerinde yüzde 70 civarında doluluk oranı oldu. Doluluk oranı yılbaşı tatili döneminde yüzde 90-100'e kadar varacaktır" dedi. Güney Marmara Şube Başkanı Murat Saraçoğlu da, "Yılbaşında Uludağ'da oda bulmak kolay değil" dedi.
ÖZLEM KAMER TERCANLI
ÖZLEM KAMER TERCANLI
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