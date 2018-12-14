Fetullahçı Terör Örgütü üyelerine dün gece saat 01.00'de İstanbul merkezli operasyon düzenlendi. Tamamı muvazzaf askerlerden oluşan 219 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Hakkında gözaltı kararı bulunan askerlerden 4'ünün albay rütbesinde olduğu öğrenildi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında ankesörlü telefonlarla FETÖ üyeleriyle konuştuğu tespit edilen TSK üyelerine yönelik 7'nci dalga operasyonu düzenlendi. Soruşturma kapsamında gözaltına alınanların 89'u Kara Kuvvetleri Komutanlığı, 31'i Hava Kuvvetleri Komutanlığı, 85'i Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, 11'i Jandarma Genel Komutanlığı ve 3'ü Sahil Güvenlik Komutanlığına mensup olduğu öğrenildi.
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