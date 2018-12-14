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  • Son Güncelleme: 14.12.2018 09:03

'da 'ye dev operasyon! 219 asker hakkında gözaltı kararı

Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturması kapsamında tamamı muvazzaf asker olan 219 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Hakkında gözaltı kararı verilen askerlerden 4'ünün albay rütbesinde olduğu öğrenildi.

Fetullahçı Terör Örgütü üyelerine dün gece saat 01.00'de merkezli operasyon düzenlendi. Tamamı muvazzaf askerlerden oluşan 219 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Hakkında gözaltı kararı bulunan askerlerden 4'ünün albay rütbesinde olduğu öğrenildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında ankesörlü telefonlarla üyeleriyle konuştuğu tespit edilen TSK üyelerine yönelik 7'nci dalga operasyonu düzenlendi. Soruşturma kapsamında gözaltına alınanların 89'u Kara Kuvvetleri Komutanlığı, 31'i Hava Kuvvetleri Komutanlığı, 85'i Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, 11'i Jandarma Genel Komutanlığı ve 3'ü Sahil Güvenlik Komutanlığına mensup olduğu öğrenildi.

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