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  • 14.12.2018 09:47
  • Son Güncelleme: 14.12.2018 09:47

'da 9 yaşındaki kalpten öldü

'da ilkokul 3’üncü sınıf öğrencisi (9), dün teneffüse çıkarken kalp krizi geçirip yaşamını yitirdi



Dün Afyonkarahisar'daki Atatürk İlkokulu'nda okuyan 3'üncü sınıf öğrencisi Sabiha Bağatur, ikinci ders sonunda arkadaşlarıyla teneffüse çıktığı esnada aniden fenalaşarak yere düştü. Sabiha Bağatur'u gören öğretmeni Doğan Demirok ilk müdahaleyi yaparak 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi.
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