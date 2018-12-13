13 Aralık Süper Loto sonuçları Milli Piyango İdaresi MPİ tarafından yapılan çekilişin hemen ardından belli oldu. Şans oyunu tutkunları MPİ Süper Loto sonuçlarını araştırıyor. Bilindiği üzere Süper Loto çekilişi her hafta Perşembe günü gerçekleşiyor. Peki; Süper Loto büyük ikramiye sahibini buldu mu? İşte, MPİ Süper Loto sonuçları ile ilgili detaylar...