Bugünkü
Takvim
  • Güncel
  • 13.12.2018 21:33

Son dakika: sonuçları açıklandı! MPİ Süper Loto sonuçları sorgulama sayfası

Son dakika: sonuçları İdaresi MPİ tarafından yapılan çekilişin hemen ardından belli oldu. Çekiliş sonrası Şans oyunu tutkunları MPİ Süper Loto sonuçlarını araştırıyor. İşte 13 Aralık MPİ Süper Loto sonuçları sorgulama sayfası...

Süper Loto sonuçları açıklandı!

13 Aralık Süper Loto sonuçları Milli Piyango İdaresi MPİ tarafından yapılan çekilişin hemen ardından belli oldu. Şans oyunu tutkunları MPİ Süper Loto sonuçlarını araştırıyor. Bilindiği üzere Süper Loto çekilişi her hafta Perşembe günü gerçekleşiyor. Peki; Süper Loto büyük ikramiye sahibini buldu mu? İşte, MPİ Süper Loto sonuçları ile ilgili detaylar...

60 SANİYEDE SON 24 SAAT

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

HaberlerGüncel HaberleriSon dakika: Süper Loto sonuçları açıklandı! 13 Aralık MPİ Süper Loto sonuçları sorgulama sayfası
Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
OYUN tüm oyunlar