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  • Son Güncelleme: 12.12.2018 14:33

sınırına 30 sevk edildi

sınırına 30 zırhlı personel taşıyıcı sevk edildi.

Sınırda hareketlilik! Peş peşe oraya gidiyorlar

sınırına sevk edilmek üzere 'ten gönderilen 30 zırhlı personel taşıyıcı , Kırıkhan ilçesinden Yayladağı- sınır hattına doğru hareket etti.

Geniş güvenlik önlemleri altında ilerleyen zırhlı personel taşıyıcı askeri araç konvoyu daha sonra Yayladağı ilçesinden Suriye sınır hattı istikametine doğru hareket etti.

Askeri araçların sınırda konuşlandırılacağı öğrenildi.

60 SANİYEDE SON 24 SAAT

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