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  • Son Güncelleme: 12.12.2018 21:43

Gaziantep'te yıldırım boru hattının üzerine düştü! Mahalle boşaltıldı

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinden geçen boru hattına yıldırım düştü. Patlayan vanadan fışkıran tonlarca nedeniyle bir mahalle boşaltıldı.

Gaziantep'te yıldırım petrol boru hattının üzerine düştü!

Nurdağı ilçesinin kırsalından geçen boru hattına yıldırım düştü. Patlayan boru hattından fışkıran tonlarca dışarıya akmaya başladı. Yaklaşık 150 metre yüksekliğine ulaşan petrol nedeniyle çevredeki yerleşim yerlerinde büyük panik başladı. Jandarma ekipleri tarafından bölgede geniş güvenlik tedbirleri alınırken Gökçedere kırsal mahallesine doğru akan petrolün önünü kesebilmek için bölgeye iş makineleri sevk edildi.

Olayda can kaybı ya da yaralanan olmazken, mahalleye ulaşan ham petrol nedeniyle bölgedeki mahalleye ulaşımın sağlandığı yol trafiğe kapandı.

Ham petrol nedeniyle sürekli belediye hoparlöründen anons yapılarak vatandaşlar uyarıldı. Tamamen boşaltılan Gökçedere Mahallesi'ndeki bazı evlerin zarar gördüğü öğrenildi.

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